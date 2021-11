Feira do Produtor Rural fomenta agricultura familiar em Cabo Frio

Com objetivo de fomentar a agricultura familiar, dando aos agricultores espaço para comercializar a produção, a Prefeitura de Cabo Frio realiza neste domingo (7) mais uma edição da Feira do Produtor Rural. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e acontece quinzenalmente, aos domingos, das 10h às 17h, no Parque de Exposições de Tamoios, que fica no Complexo da Fazenda Campos Novos, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 123.

Na Feira do Produtor Rural o visitante encontra hortaliças, frutas, legumes, ovos, aipim, queijos, bolos e muito mais opções vindas diretamente das propriedades agrícolas de Cabo Frio. Além disso, a feira oferece também a gastronomia quilombola, com comidas típicas feitas pelas comunidades dos quilombos do município, além de pratos de várias regiões do país.

Outra atração é a trilha sensorial da Fazenda Campos Novos, que conta com percurso acessível para todas as idades e pessoas com deficiência, inclusive visual. É a primeira trilha adaptada em toda a região da Costa do Sol.

O Pipódromo de Cabo Frio é outra atração do Parque de Exposições de Tamoios. Trata-se de uma área plana e aberta destinada para pessoas que gostam de soltar pipas. Neste domingo (7), a programação da Feira do Produtor Rural conta também com oficina de jiu-jitsu e de tênis de mesa, passeio de pônei e cavalo, feira de livros e atividades para as crianças. A programação é gratuita e o uso de máscara de proteção é obrigatório.

Segundo a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, além de estimular a agricultura familiar, a feira também capacita os produtores rurais para a venda direto ao público consumidor.

“É a oportunidade que muito têm de mostrar o que produzem. Para incentivar ainda mais esse trabalho criamos o Selo do Produtor Rural, que é uma autenticação que garante a procedência dos produtos, assim como o cultivo e a produção dos gêneros alimentícios e artesanatos no município”, finaliza a secretária.