Feira Turística e Cultural do Xaréu celebra 2 anos e se torna Patrimônio Imaterial de Arraial do Cabo

A Feira do Xaréu completou dois anos e, no último sábado (12), foi realizada uma edição especial na Praça da Bíblia. O evento, que já virou tradição na cidade, foi marcado por muita música, gastronomia local e artesanato.

Além da comemoração, a feira agora é oficialmente Patrimônio Cultural Imaterial de Arraial do Cabo, por meio da Lei nº 048/2025, aprovada pela Câmara Municipal e de autoria do vereador Tayron Carlos. O reconhecimento valoriza a importância da feira na cultura cabista e no fortalecimento da economia criativa.

Durante a festa, todos os expositores foram homenageados com uma placa simbólica, representados pela artesã Noêmia. O gesto demonstra a importância de todos aqueles que ajudaram a construir a feira desde o início. A Secretaria de Turismo também foi reconhecida pelo apoio ao projeto.

“Torná-la patrimônio imaterial é assegurar que essa riqueza cultural continue viva para as próximas gerações”, destacou Tayron, que também foi o idealizador inicial da feira, em 2022.

“Ver o projeto crescer e ser abraçado pela população é a certeza de que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é seguir fortalecendo espaços como esse, que unem história, arte e desenvolvimento local”, completou o secretário de Turismo, Júnior Chuchu.