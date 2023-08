Feirinha Criatividades da Terra de Iguaba Grande terá serviço de emissão de documentos

A Feirinha Criatividades da Terra trará novidades! Nesta edição, que acontece no próximo sábado (05), na Praça Edyla Pinheiro, contaremos com a participação do Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC) com diversos serviços.

O objetivo da parceria é promover a inclusão social e garantir a dignidade de todos, fornecendo gratuitamente, documentos básicos para a população de baixa renda.

Acompanhe todos os serviços que estarão sendo oferecidos pelo NAC: Isenção de taxa para segunda via dos seguintes documentos: ✔️ Certidão de Nascimento ✔️ Certidão de Óbito ✔️ Certidão de outros Estados ✔️ Habilitação para casamento ✔️ Certidão de Casamento ✔️ Averbação de certidões ✔️ Certificado de Reservista ✔️ Declaração de hipossuficiência para 2ª via de RG ✔️ Termo de União Estável