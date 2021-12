Feirinha Criatividades de Iguaba Grande terá teste rápido de HIV neste sábado

A sexta edição da Feirinha Criatividades da Terra acontece no próximo sábado (4), a partir das 9h, na Praça Edyla Pinheiro. Nesta edição, a secretaria de Saúde estará com o ônibus da saúde realizando testes rápidos de HIV e Infecções Sexualmente (IST), em alusão ao dezembro vermelho. A data é da campanha nacional de conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Para o secretário de Saúde, Valdeci Junior, a campanha tem o objetivo de reforçar o cuidado contra as IST e a Aids. “O teste é rápido e o resultado fica pronto em cerca de 10 minutos. Segundo o Ministério da Saúde e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil, portanto, quanto mais precocemente diagnosticarmos, podemos tratar e não evoluir para quadros graves.,” explica o secretário.

Além do teste rápido de HIV, equipe da Coordenação de IST/AIDS e hepatites virais da secretaria de Saúde também irá disponibilizar para a população teste rápido de sífilis e hepatites tipo C e B.

Dezembro Vermelho

A campanha nacional do Dezembro Vermelho tem como objetivo chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. A doença ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças e é caracterizada pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento de doenças oportunistas.

O HIV ainda não possui cura, mas há medidas para manter o vírus sob controle e possibilitam que a pessoa tenha qualidade de vida.