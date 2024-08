Feriado deve ser de sol em Cabo Frio

By

Os próximos dias serão de festa em Cabo Frio, onde vai ser celebrado nesta quinta-feira, 15, o Dia de Nossa Senhora da Assunção, a padroeira da cidade. Em meio ao inverno, a previsão é de sol e aumento das temperaturas no feriadão.

Cerca de 20 mil veículos devem passar pela Via Lagos entre quinta e domingo, 18, segundo a concessionária que administra a rodovia. O número não é considerado alto, uma vez que o feriado é apenas municipal. Por isso, não haverá nenhuma operação especial na RJ-124.

Apesar de não ser esperado um fluxo expressivo de veículos com destino a Cabo Frio, a expectativa do Convention & Visitors Bureau é que o número de turistas aumente nesses dias e aqueça a rede hoteleira do município.

E motivos para que essa procura cresça não faltam, já que o clima deve ser mais quente durante os próximos dias na cidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão para sábado, 17, e domingo, 18, por exemplo, é de termômetros perto dos 30°C.

Bem diferente do último fim de semana na região, onde a passagem de uma frente fria trouxe mínima de 12°C e máxima de 22°C. De acordo com o Inmet, as temperaturas terão tendência de alta a partir desta quinta-feira, 15.