Festa da padroeira de Tamoios começa nesta terça-feira 

A Festa de Nossa Senhora de Fátima, padroeira de Tamoios, começa nesta terça-feira (10) e vai até domingo (15). A programação do evento terá atividades religiosas, culturais e gastronômicas. A festa é uma realização da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Nesta terça, às 18h, será celebrada missa com Dom Tarcísio N. dos Santos, bispo de Duque de Caxias. Em seguida será realizada a noite de caldos. Na quarta (11), no mesmo horário, será realizada a missa com o padre Marco Zanco, da Paróquia Sagrada Família, de Barra de São João. Em seguida, será realizado o Festival de Pasteis.

Na quinta-feira (12), às 7h, será a vez da celebração “Mil Ave Marias”. Às 18h, será celebrada a missa com o padre João Gabriel, da Paróquia de São Pedro da Aldeia, seguida da Noite de Caldos.

Na sexta-feira, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, a programação vai começar às 6h, com a Alvorada de Fogos. Já às 7h30, será a reza do ofício de Nossa Senhora; às 8h, missa; às 17h, procissão pelas ruas de Unamar; 18h, missa e em seguida haverá apresentação musical com a banda Sagrada Família. Neste dia terá barraquinhas com comidas típicas.

No sábado (14), às 16h30, será realizada carreata em homenagem à padroeira de Tamoios. Às 18h, será realizado uma missa, seguida de apresentação musical com a Banda de Louvor.

No domingo (15), a missa será às 8h; às 10h, será realizado leilão de gado, no sítio Lago dos Cisnes e no Sítio do Devanir. Ao meio dia será realizado o almoço, ao som da Banda Louvor. O prato será feijoada. Às 14h, será o Show de Prêmio. A celebração do dia será encerrada com a realização de missa, às 18h.

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Hermanida Jacob, antiga Rua Olga Coutinho, quadra 17, Lote 21, em Unamar.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Katyuscia Brito, o poder público municipal tem buscado apoiar e incentivar a realização dos eventos locais, como a festa da padroeira de Tamoios.

“Eventos como a Festa da Padroeira de Tamoios têm o apoio da Prefeitura, pois são acontecimentos religiosos e culturais de importância, realizados há anos, e que fortalecem a comunidade”, afirma a secretária.