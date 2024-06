Festa de Santo Antônio começa hoje em Búzios

A Paróquia Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, com apoio da Prefeitura de Búzios, está realizando a tradicional Festa de Santo Antônio na Capela dedicada a ele no bairro da Rasa.

A Festa inicia com o Tríduo preparatório nos dias 10, 11 e 12/06, nesses dias haverá Santa Missa às 19h. Na segunda quem preside a Missa é o Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco.

No dia 13/06, quinta, dia do Padroeiro Santo Antônio, às 18h30 está prevista a saída da procissão pelas ruas do bairro seguida de Santa Missa campal, na Praça da Capela.

Após as Missas haverá, ainda, os festejos externos com barraquinhas, comidas típicas e apresentação de quadrilha. A animação também fica por conta dos músicos Sandro Andrade, no dia 13, Nereu, no dia 14, e Ministério Geração Missionária, no sábado, dia 15.

A Capela dedicada a Santo Antônio está localizada na Praça Humberto Modiano, no bairro da Rasa, na rotatória da RJ-102.

Santo Antônio e sua devoção é bastante conhecida em nosso país, onde é celebrado como um dos Santos juninos. Nascido em Lisboa, Portugal, o Santo era frade franciscano e desde jovem se destacou pela sua oratória e pregação da Palavra de Deus. Foi canonizado no ano de 1232 e é reconhecido, por sua grande sabedoria, como Doutor da Igreja.