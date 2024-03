Festa de São José vai até dia 19 em Búzios

A Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, em colaboração com a Comunidade de São José, está organizando os festejos externos em homenagem a São José neste fim de semana (17, 18 e 19), com o apoio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico. A programação religiosa teve início no último domingo (10), com uma Santa Missa às 8h.

Os eventos religiosos continuarão de 10 a 18 de março, com a Novena de São José. Na próxima terça-feira (19), às 18h30, haverá uma procissão pelas ruas do bairro São José, seguida por uma Santa Missa e, em seguida, um momento de louvor.

A programação social está marcada para sábado (16), o 7º dia da Novena e a missa na Comunidade Imaculado Coração de Maria, localizada na Rua Imaculado Coração de Maria, nº 18, no bairro José Gonçalves. Após a missa, haverá um show com Léo Ackerman. No domingo (17), às 11h, na Comunidade de São José, acontecerá o 8º dia da Novena, seguido por um churrasco de almoço com apresentações da Geração Missionária e um show de prêmios.