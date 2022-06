Festa de São Pedro vai até domingo em Arraial do Cabo

A programação da festa de São Pedro, teve início nesta terça-feira (28) e acontece até o próximo domingo (3), na Paróquia São Jorge, em Figueira.

Nesta quarta-feira, a partir das 19h, será realizada a missa solene e, em seguida, terá queima de fogos. Na quinta-feira, no mesmo horário, acontece a adoração ao santíssimo sacramento e encerramento do tríduo. Sexta e sábado, os festejos continuam com música ao vivo, brincadeira e barraquinhas com comidas típicas. No domingo a programação encerra às 9h:30, com a procissão do padroeiro, missa campal e show de prêmios.

O evento é organizado pela Igreja São Pedro e Paróquia São Jorge, com o apoio da Prefeitura de Arraial do cabo, por meio das Secretarias de Governo, Eventos e Turismo.