Festa do Trabalhador realizada pela Prefeitura de Búzios atraiu milhares de pessoas

Milhares de pessoas participaram neste domingo (30) da festa organizada pela Prefeitura de Búzios em comemoração ao Dia do Trabalhador, na Praça da Tia Uia (Inefi), na Rasa. O local ficou lotado.

A programação teve início às 18h, com o show do pagodeiro Beleleu. O cantor e compositor agitou a galera ao som de sucessos atuais e antigos. Logo após, a banda de pagode, Imagina Samba, levou o público presente à loucura com seu samba no pé e gingado.

Milhares de pessoas cantaram e dançaram ao som dos pagodeiros, fechando com chave de ouro a comemoração do Dia do Trabalhador, celebrado todo dia 1º de maio. Após o show, a banda recebeu os fãs no camarim.

A moradora do bairro de Geribá, Raquel, disse que se divertiu bastante: “É muito importante, nós que somos trabalhadoras ter um dia especial como esse. O prefeito Alexandre Martins está de parabéns por nos proporcionar essa festa”.