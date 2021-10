Festival Cultura Viva acontece neste sábado (16) na Praça Gentil de Faria, na Passagem, em Cabo Frio

Dando continuidade às ações previstas na Lei Emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Cabo Frio realiza neste sábado (16) a quinta edição do Festival Cultura Viva, que retorna ao bairro da Passagem, na Praça Gentil de Faria, conhecida como Praça da Melhor Idade.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, conectando as ações previstas na Lei Federal através de intervenções artísticas em praças públicas, escolas da rede municipal de ensino e também nos diversos espaços culturais da cidade. A programação começa às 14h com Feira de Artesanato a apresentação do DJ Burle. Às 15h começa a apresentação de dança com o Estúdio Fama; 15h30 música com o violinista Fabrício Martins. A dança retorna com o professor Fábio Júnior, às 16h, o Unité Studio de Dança, às 17h, e continua com aula de dança com Allan Lobato, às 17h30. Mais tarde, ás 18h30 acontece a apresentação teatral com “Ministério Teu é o Reino”.

A iniciativa busca auxiliar os artistas e coletivos na realização dos seus projetos e terá uma programação diversificada e gratuita. Nesta edição, haverá feira de artesanato local, música, teatro e muita dança. O evento é gratuito e o uso de máscara é obrigatório.

Realizado pela primeira vez no dia 6 de setembro deste ano, até o final do ano o Cultura Viva será realizado em outras localidades da cidade. A primeira edição, realizada na Praça da Bandeira, na Passagem, reuniu inúmeros talentos cabo-frienses. A segunda edição, em Tamoios, teve saraus literários, feira de livros, artesanato e show musical. A terceira edição, realizada em São Cristóvão, levou à praça do bairro diversos grupos de dança e ballet. Já a última, no sábado (9), retornou à Passagem, sendo realizada na Praça São Benedito, com muita música e artesanato.