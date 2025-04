Festival da Lula movimenta a economia de Arraial do Cabo com mais de 12 mil pratos vendidos

O sabor da tradição e da criatividade à mesa conquistou moradores e turistas durante o Festival da Lula de Arraial do Cabo. Nesta edição, mais de 12 mil pratos foram comercializados, confirmando o sucesso do evento que já se tornou um dos mais aguardados do calendário gastronômico da cidade.

Realizado por meio da parceria entre a Prefeitura e a Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), o festival celebrou a culinária local e aqueceu a economia, gerando renda para os restaurantes participantes e fortalecendo o turismo.

Das receitas clássicas às releituras mais ousadas, a lula foi a grande estrela de um cardápio que conquistou paladares e movimentou as ruas da cidade. “É muito gratificante ver o reconhecimento de um produto tão característico da nossa região. O festival cresce a cada ano e mostra o potencial de Arraial para eventos que unem cultura, sabor e desenvolvimento econômico. Já estamos pensando no próximo evento”, destacou Junior Chuchu, secretário de Turismo.

E por falar em próximo evento, a cidade completa 40 anos em maio. Quem mais está ansioso pra participar desta festa?