Festival da Sardinha e Frutos do Mar acontece em Búzios entre os dias 19 e 21 de setembro

Entre os dias 19 e 21 de setembro, Búzios será palco do tradicional Festival da Sardinha e Frutos do Mar, realizado no campo da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB). O evento, que começa a partir das 18h, contará com 35 barracas gastronômicas, oferecendo aos visitantes uma diversidade de sabores e experiências.

Do total de barracas, 30 serão destinadas a pratos com opções de sardinha e frutos do mar, e cinco a sobremesas, garantindo variedades para todos os gostos. Os pratos com sardinha serão vendidos a R$ 25,00, enquanto os de frutos do mar terão o valor de R$ 30,00.

O público também poderá apreciar uma exposição de cachaça mineira, que agrega um toque cultural e de tradição à programação do festival. Além da gastronomia, o evento contará com shows musicais, cuja programação será divulgada em breve.