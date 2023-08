Festival Gastronômico de Búzios promove destino sustentável aos resíduos produzidos

Degusta Búzios: Pela primeira vez na história do maior festival gastronômico da Região dos Lagos, o Circuito dos Ossos terá um destino sustentável aos resíduos produzidos no local. Os organizadores inseriram a conscientização ambiental no evento e fecharam uma parceria com a empresa Circulow que atua no município com compostagem de resíduos orgânicos, que consiste no processo de transformação dos materiais em adubo.

Esta é a última semana do Degusta Búzios. Todo lixo orgânico usado no Circuito dos Ossos será destinado a compostagem. Outra novidade, é que os descartáveis usados no evento, também são biodegradáveis.

De acordo com um dos sócios da empresa, Léo Medina, a medida agrega valor ao material, gerando ainda preservação ambiental. “A ideia principal é desviar o “lixo” orgânico dos Lixões e Aterros através do processo de compostagem que tem como resultado um adubo riquíssimo em nutrientes. Cerca de 60% do que descartamos é orgânico. Além de “limpar” o lixo seco (plástico, papel, metal e vidro), possibilitando que esses materiais não percam seu potencial de reciclagem por estarem contaminados com restos de comida.

O bucólico bairro dos Ossos, além das delícias gastronômicas, este ano, também irá homenagear mulheres buzianas na Gastronomia, por meio da Secretaria da Mulher, às 16h, no sábado (12). Também terá o Coletivo do Divino produzindo as compotas ao vivo, além do espaço O Clubinho, com monitoramento infantil, oficinas infantis, circo e DJ Ranny. No domingo (13), em comemoração ao Dia dos Pais, o encerramento do evento será com o Gira Vinil.

A produtora de Eventos do Circuito dos Ossos, Sylvana Graça, disse que as Chefs Samantha Laurindo, Brigitta, Ivanira Gonçalves (Nira) e Lourdes Aurélio Martins (Lourdeca in memória), têm histórias de superações e já serviram grandes nomes nacionais e internacionais: “Queremos mostrar que a mulher pode ser vista também fazendo o que ama, a cozinha é um dom, uma arte. Temos o carinho especial pelo Ossos, esse bairro requer cuidados especiais, todos estão felizes com o resultado do Degusto e pelo apoio da Prefeitura”.

Durante o festival, o Circulow coletará os orgânicos provenientes do preparo dos pratos dos restaurantes participantes do Circuito Ossos. Os restaurantes participantes receberão ao final do festival um relatório com o impacto positivo através da compostagem, além de uma cota de adubo. Horário de funcionamento do Circuito na Praça dos Ossos, no sábado (12), das 14h às 21h, e no domingo (13), das 13h às 21h.

Programação dos shows:

Sábado (12)

– Milton Saicho, 18h

Domingo (13)

– Ernani Maller, 18h

