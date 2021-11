Festival Gastronômico de Búzios termina no próximo final de semana

O Festival Gastronômico de Búzios chega ao fim da 20ª edição.

O evento, que já faz parte da tradição buziana, acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro, no Porto da Barra, Polo Gastronômico e Cultural em Manguinhos.

Participam do evento 14 restaurantes com menus exclusivos que serão servidos das 12h à meia noite.

O Festival Gastronômico de Búzios tem realização e produção de Gil Castelo Branco desde a primeira edição. ‘A ideia é que o cliente venha ao Porto da Barra, assista ou participa de alguma atividade cultural e depois jante confortavelmente num dos restaurantes participantes. Temos cardápios atendendo a todos os paladares’, avalia o produtor.

Hoje o Porto da Barra concentra o melhor da gastronomia buziana, com restaurantes sofisticados em ambiente aberto, com distanciamento. Todos os participantes seguem as determinações sanitárias vigentes exigidas para o momento.

O festival possui ações alinhadas com preservação ambiental, como coleta seletiva, sustentabilidade e apoio às entidades filantrópicas locais. Para este ano estão previstas como contrapartidas sociais Oficina de Boneca Negras; Oficina de Juquiá (instrumento tradicional de pesca), ambas no Porto da Barra; Curso de pão e montagem de marmita destinado a mulheres carentes das comunidades de Búzios, visando geração de emprego, realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher; Campanha Olho no Óleo, para coleta de óleo nos restaurantes, em parceria com a Prolagos; e Campanha de Coleta Seletiva do Lixo, em parceria com a ONG de coleta seletiva de lixo de Armação dos Búzios.