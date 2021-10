Festival Gastronômico “Degusta Búzios” é divulgado no evento “O Rio continua lindo. E perto!”

O Festival Gastronômico de Búzios, Degusta Búzios foi convidado para ser divulgado no evento “O Rio continua lindo. E perto!” realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio) nesta quarta-feira (13) na Cidade das Artes – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, esta é a oportunidade para divulgar o “Degusta Búzios” para o Brasil todo, ou até mesmo mundialmente.

O evento tem como objetivo promover a cultura e a identidade do Rio de Janeiro no mercado de formadores de opinião, imprensa, todo o trade turístico (associações, operadoras de turismo, agências de viagens, Convention & visitors bureaux e autoridades.

O evento está montado em shoppings pelo Brasil com apoio institucional da Embratur (Agencia Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) em parceria com a Fecomércio, a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), o grupo Multiplan e Aliansce Sonae para promover os atrativos turísticos fluminenses e movimentar o setor para o verão de 2022.