Festival MPBúzios 2025 começa nesta sexta-feira com grandes nomes da música brasileira

Começa nesta sexta-feira (17), o MPBúzios 2025, festival de música popular brasileira realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Comunicação e Eventos. O evento acontece de 17 a 19 de outubro, na Praça Dona Dita, no bairro da Ferradura, sempre a partir das 21h, com entrada gratuita.

A programação reúne atrações de destaque da cena musical nacional. Na abertura, sexta-feira (17), o cantor Paulo Ricardo sobe ao palco com um repertório que inclui clássicos de sua carreira solo e da época em que foi vocalista da banda RPM, como Olhar 43 e A Cruz e a Espada.

No sábado (18), é a vez do grupo Os Garotin, que promete animar o público com uma mistura envolvente de samba, soul e funk, em releituras e composições autorais que homenageiam os bailes black das décadas de 1970 e 1980.

Encerrando o festival no domingo (19), a banda Lagum traz seu pop rock moderno, sucesso entre o público jovem, com hits como Deixa e Ainda é Tempo.

Mais do que entretenimento, o MPBúzios tem como objetivo valorizar a música brasileira e promover uma programação cultural de qualidade, acessível a moradores e visitantes da cidade.