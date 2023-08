A 9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio começa nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, e promete levar o público a uma viagem pela gastronomia nacional. As criações dos 60 estabelecimentos participantes prometem ser inspiradoras, uma vez que foram elaboradas a partir do tema “Ancestralidade da Cozinha Brasileira”. A ideia, baseada no livro “História da Alimentação no Brasil”, de Luís da Câmara Cascudo, é celebrar, em especial, as culturas indígena, africana e portuguesa.

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os participantes apresentando receitas criadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 27 (estes, serão servidos na porção Petit, com até 200 gramas). Os pratos principais e os sanduíches saem a R$ 37; e as sobremesas, a R$ 17, com as porções servidas nos tamanhos já praticados pelos estabelecimentos.

Os pratos ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes até o dia 1º de outubro, sendo servidos de acordo com os dias e horários de funcionamento das casas. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

O evento é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, da Associação de Hotéis de Cabo Frio e da Tropic Produções, que também é a empresa produtora do evento. O Sabores conta tem o patrocínio da Claro, Boibom, Abrasel, Sebrae, Prolagos, Gotrix e Vilarejo; e apoio do Conselho Municipal de Turismo, Movimento Luta pelo Comércio, Condetur, Federação dos Convention & Visitors Bureau RJ e da Prefeitura de Cabo Frio.

EDIÇÃO COM MUITAS NOVIDADES

Este ano, o evento traz muitas novidades. Uma delas é o “Jantar do Príncipe”, que acontece no belíssimo Hotel Solar do Arco, no dia 14 de setembro. No “menu”, histórias de época e dos pratos, música, apresentações e degustações. O evento será conduzido pelo chef e apresentador Flávio Flarys e pelo historiador Pedro Beranger. Já os pratos – entradas, principais e sobremesas – levam a assinatura de Flávio e dos chefs Gustavo Zogbi e Samantha Laurindo. Para participar, é preciso fazer reserva através do whatsapp (22) 2646-7313.

Outra parceria inédita este ano é com a Escola de Gastronomia Chef Gourmet, que será cenário para o projeto “Chef Por Um Dia”, entre os dias 18 e 22 de setembro. As atividades consistem em apresentações de três chefs entre segunda e quinta-feira (18 a 21/09), sendo um chef convidado pelo festival e dois chefs que devem se inscrever no site do Sabores, em uma das duas categorias disponíveis: Profissional e Entusiasta.

Todas as informações estão em https://saboresdecabofrio.com.br/chef-por-um-dia-2023/. No dia 22, todos os chefs participantes irão se reunir em uma confraternização, com entrega de certificados e brindes dos patrocinadores. O “Chef Por Um Dia” será aberto ao público, que também deverá se inscrever pelo site para acompanhar ao vivo os preparos das receitas dos chefs.

Andressa Aguiar

Verrine Lotis

Cheesecake com doce de leite artesanal, praliné de macadâmia, biscoito lotus finalizado com caramelo e flor de sal.

Apreciatta Pizzaria

Scacciata Apreciatta

Massa tipo napolitana, molho pelati, muçarela, duxelle, crispy de parma, fio de mel, finalizado com fio de azeite.

Arcos do Canal

Nhoque de Alho Negro

Polvo grelhado com nhoque de alho negro.

Aroma da Passagem

Zeca Magalhães

Palitos de peixe empanados com um creme especial à base de leite de coco.

Bamba

Canjica Suburbana (salgada)

Canjica cremosa com catupiry, carne seca desfiada e camada de farofa de torresmo.

Bambini

Tríade Brasileira

Esfiha de creme de milho com bacon (milho batido, requeijão e bacon em pedaços), Esfiha de carne seca com catupiry (carne seca desfiada e catupiry original), Esfiha de brigadeiro de café (brigadeiro de chocolate 60% cacau e café).

Bem Fresh

Blu Sports Fun_Food

Pindorama

Dourado na cama de purê de moranga com cabotiá, pérolas de sagu com paçoca de banana-da-terra, coco e amendoim, ao molho de aroeira,

capim-santo, melaço e laranja.

Bom Apetite

Canoa Guarani

Filé de tainha da lagoa de São Pedro da Aldeia, mandioca, palmito pupunha, biju, guandu e farofa de banana-da-terra.

Borogodó Nordestino

Baião do Lunga

Cone de massa caseira crocante com recheio de baião de dois (arroz com feijão de corda, carne seca e filetes de bacon) temperado com especiarias do Nordeste e uma ruma aprumada de carne de sol desfiada guisada na manteiga de garrafa e finalizado com geleia de chambaril (ossobuco) e pipoquinhas de queijo coalho.

Brigaderia da Vovó

Namoradeira

Crocante de chocolate, mousse de chocolate, chantilly de chocolate branco com leve aroma de café.

B-tuga

Portuguesinha

Camarão, polvo e batata frita caseira regados com um molho delicioso.

Casa Kanaloa

Trindade Kanaloa

Nhoque de batata doce à la nata com pingo de pesto, camarão Pepper e sushi de tapioca.

Café Studio

Loira Tropicana

Waffle à moda de Bruxelas acompanhado de doce de maçã com especiarias, chutney de manga com pimenta dedo-de-moça, finalizado com caramelo salgado e creme chantilly.

Cava Alta

O Rei do Cangaço

Rodela de abacaxi grelhado, carne seca desfiada com cebola roxa e coentro, purê de macaxeira com manteiga e espaguete de abobrinha.

Constantino Gastrobar

Jabá com Pacoba

Pão brioche artesanal, hambúrguer de carne seca feito na lenha com uma suculenta camada de queijo coalho nordestino derretido e finalizado com um crocantíssimo empanado de catupiry com banana-da-terra.

Copinho Bar

Botecagem Raiz

Sanduíche de pernil marinado (180g), com abacaxi, mostarda Dijon com mel e cebola roxa, no pão de fermentação natural. Acompanha azeitonas pretas.

Dados

Parati Pirá

Arroz de coco, farofa de pão com banana-da-terra, purê de milho, filé de tainha com especiarias e tomate cereja.

Dan Pitbull Burgers & Steaks

Hambúrguer Surf and Tuff

Pão de brioche, blend de 200 gramas de costela bovina angus, mix especial de salada, mix de queijos selecionados, 100 gramas de camarão temperado ao alho e azeite e molho premium artesanal. Acompanha uma porção de 120 gramas de batata clinker altamente crocante.

Delírios

Cupim Raiz

Cupim ao próprio molho com toque de cacau, gremolata e “caviar” de café, aipim, cebola glaceada e picles de mamão verde.

Don Gastrobar

Memória Africana

Costela desfiada sob purê de aipim e compota de cebola roxa e maçã.

Duna Gastrobar

Conchas Negras de Lagostim

Ravioli de tinta de lula recheado de lagostim ao molho bisque de lagostim. Finalizado com aioli de bacon e lascas de castanha do Pará.

Ed Chef – Costa Azul

Divino Dourado

Lombo de dourado com mousseline de batata doce, ratatouille mediterrâneo, crocante de castanhas de caju e do Pará e azeite de manjericão.

Escritório do Chef

Meu Feijão Brasileiro

Peixe branco grelhado acompanhado de purê de feijão vermelho, vinagrete de banana e farofa de bacon.

Faella Bistrô

Miscigenação de Sabores

Talharim de café na manteiga de aroeira servido com camarões em especiarias, molho de queijo coalho e farofa crocante com mix de castanhas e coco.

Flor de Alissah

Do Mar ao Sertão

Baião de feijão de corda e banana-da-terra com melaço, camarão flocado na tapioca e farofa crocante de pimenta biquinho.

Garota Beer Brewpub

Garota Ancestral

Polenta cremosa com xinxim de panceta na cerveja. Acompanha 100ml de uma cerveja ancestral.

Giulietta Gelato

Vulcão de Cereja Negra

Gelato de cereja negra, farofa doce de castanha, tapioca e melado de cana.

Inverno D´Itália

Inverno Origens

Sanduíche feito com pão artesanal de milho, forrado com a pasta mama mia que leva especiarias como nozes, hortelã e mel, salada verde, 120g de mortadela defumada, finalizado com tomate confit, manjericão e nozes crocantes.

Jose Bakery

Cocada de Milho

Cocada de milho com coco, sorvete de milho e creme de pipoca.

Jose Restaurante

Petit

Barriga de porco confit, baião de dois cremoso e creme de milho.

La Cantonada

Malarabia

Banana-da-terra, queijo frescal, peixe, arroz e feijão.

Lá e Cá

Ovos Rotos Ibérico

Cama de batata frita coberta com presunto de parma e dois ovos estrelados com gema mole.

Limoeiro

Chica da Silva

Quitute de feijão fradinho recheado de bacalhau.

Mar.

Questa è la Moqueca

Massa fresca recheada com mousse de camarão: camarão, clara de ovos, creme de leite e especiarias. Molho de moqueca: pimentões, cebola, alho, pimenta de cheiro e dedo de moça, azeite de dendê, coentro, amendoim, leite de coco e caldo de camarão. Pesto de coentro: coentro, cebola, alho, azeite de oliva e castanha de caju.

Mará

Peixe à Caiçara

Filé de dourado com vinagrete de banana-da-terra e rapadura, arroz de coco queimado e molho de moqueca finalizado com azeite de coentro.

Nativo Bistrô

Nhoque ao Tempero Afro

Nhoque com camarão regado ao creme de vatapá. Acompanha farofa de castanha de caju com coco.

Naturall Gourmet

Boithata

Mandioca noisette assada, filé de espada e camarão no dendê acompanhado com molho de rapadura, gengibre e cachaça.

Nevada

Uvanoffe

Uvas verdes, farofinha de biscoito amanteigado, creme de baunilha intercalado com brigadeiro preto e cobertura de chantilly com amêndoas.

Noah

Costelinha Tropical

Costelinha suína com chutney de abacaxi e cuscuz marroquino.

Nova Onda

Na Onda do Mignon

Tornedor de filé mignon com redução de balsâmico acompanhado com um delicioso aligot, cogumelos na manteiga e crispy de alho-poró.

O Pescador

Quitute da Dona Maria

Pamonha de peixe branco acompanhado de vinagrete de coco verde e leite de coco.

Office Café

Caravela

Blondie de maçã com canela, açúcar mascavo, crumble de amêndoas e chantilly.

Paelo

Napoca

Blend da casa, fonduta de queijo canastra, sweet chilli de tomate no pão crocante da casa.

Palermo Pastifício

Lasanha Aberta do Agreste

Carne seca desfiada com creme de abóbora.

Pão do Edu

Pão Divino

Pão rústico recheado de queijo canastra e goiabada.

Paradiso del Sol

Sabores do Litoral

Filé de peixe com ervas frescas, sobre uma cama de purê de banana-da-terra com tuile de aipim.

Pastel do Chopp

Maré de Sabores

Delícia de siri na massa crocante com molho de pimenta tropical.

Pelicano

Pérola Oásis Caiçara

Pérolas de aipim grelhadas na manteiga ao molho bisque, camarões delicadamente salteados e finalizados com melaço de cana-de-açúcar, com toque requintado de farofa de azeitonas pretas e decorado com brotos de beterraba.

Pier Beach Club

Telha Caiçara

Moqueca de cavaquinha com banana-da-terra, acompanhada de arroz e farofinha de castanha de caju.

Quintal Restaurante

Bifana Tropical

Pão artesanal, pernil de porco, vinho branco, alho, pimenta dedo de moça, folha de louro e aipim.

Rita de Cassia

Mandioca, Mandioca, Mandioca!

Peixe escalado, recheado com farofa de camarão, na folha de bananeira, aipim glaceado no tucupi negro e vinagrete de fruta.

Roots Gastrobar

Linguado Roots

Linguado grelhado com banana-da-terra ao molho grana padano, camarão, farofa crocante de panko, couve crispy e gengibre caramelizado.

Sabor e Arte

Arroz de Puta Rica

Paella caipira composta de arroz, frango, lombo suíno, carne seca, calabresa, bacon, queijo coalho, milho verde, pimentão vermelho e passas (opcional), acompanhada de ovo estalado, crispy de couve e delicioso chips de carne seca.

Sem Frescura

O Grande Encontro

Smash Burger, banana frita, carne seca desfiada e queijo. Acompanha geleia de pimenta.

The Duck Rock Pub

Raiz Brasil

Quadradinho de aipim com manteiga de garrafa e queijo, carne seca desfiada finalizado com broto de coentro.

The Place

Herança

Geleia de amora, rúcula, tomate seco, queijo parmesão e pepperoni no pão de ciabatta.

Varinha Quebrada

Dragomir

Lanche com pulled pork, muçarela, pedacinhos de abacaxi e nosso molho especial de bacon com mel e mostarda, tudo isso no pão especial de ervas.

Zion Bike Café

Entremet Citrus

Meia espera de chocolate branco recheada com mousse de limão e geleia de frutas vermelhas sobre uma farofa de biscoito.