Festival Sesc de Inverno leva a Cabo Frio Mart’nália e Alceu Valença

Para aquecer a estação mais fria do ano, o Sesc preparou uma programação incrível que está percorrendo diversas cidade do Estado do Rio de Janeiro levando música boa, arte e cultura para todos.

Cabo Frio não ficará de fora! Quem vem marcar presença por aqui é ninguém mais, ninguém menos que a cantora Mart’nália, que se apresenta no dia 22 de julho, e o cantor Alceu Valença, que sobe ao palco no dia 23 de julho. Ambos são grandes nomes do cenário musical brasileiro e prometem fazer uma festa linda na Praia do Forte de forma aberta e gratuita.

Anota na agenda e não deixe de marcar presença!