Festividades do Réveillon 2021/2022 de Iguaba Grande estão canceladas

A prefeitura de Iguaba Grande informa que após reuniões, do grupo técnico formado por servidores das secretarias municipais de Saúde e Turismo, Esporte e Lazer, as festividades oficiais do Réveillon 2021/2022 estão canceladas.

A decisão foi tomada seguindo as recomendações de especialistas com base na decisão do comitê científico do estado

O prefeito Vantoil Martins reforça a decisão do grupo técnico. “Devemos pensar no bem-estar da população. Não podemos realizar o evento sem a garantia de segurança de todos. Reforçamos que as recomendações de prevenção devem continuar sendo seguidas, bem como uso da máscara, higiene das mãos e evitar aglomerações”, disse o prefeito.