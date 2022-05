Final da Copa Saquarema será no dia 15 de maio

A Semifinal da Copa Saquarema de Futebol aconteceu neste domingo (01/05). Dois jogos decidiram os finalistas da Copa, em dois campos e estádios do município.

Confira os resultados abaixo.

No campo Santa Luiza, em Sampaio Corrêa, a disputa entre o Cirrose x Palitó, o Cirrose ganhou por 2×0. No Estádio do Lorivalzão, também em Sampaio Corrêa, o Saquashow derrotou o Mombaça por 2×1.

A final da Copa Saquarema de Futebol será decida entre Cirrose x Saquashow, a realização da partida será no dia 15/05 às 9:30h, no estádio do Boa Vista, em Bacaxá.