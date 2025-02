Fiscalização ambiental encontra obra irregular em Arraial do Cabo

Quem mora no Caiçara sabe que o bairro está sempre em transformação. Mas, para que o crescimento aconteça de forma organizada e dentro da lei, a fiscalização precisa estar de olho. E foi justamente isso que aconteceu ontem (17).

Os fiscais distritais acionaram o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo para verificar possíveis obras irregulares na área. Durante a ronda, a equipe identificou, inicialmente, um terreno cercado por mourões, mas sem a presença de responsáveis ou qualquer informação sobre a intervenção em andamento.

Dando continuidade à vistoria, os agentes localizaram uma obra com sinais evidentes de atividade recente, como materiais de construção e massa fresca no local. No momento da abordagem, a obra estava sem trabalhadores, mas, após alguns minutos, o pedreiro responsável se apresentou. Ao ser solicitado, ele não apresentou a documentação exigida para a execução do serviço.

Diante da irregularidade, os fiscais realizaram a apreensão de vigas, tijolos, cimento e uma pá de obra. Todo o material foi encaminhado à Secretaria do Ambiente, onde permanecerá até que o responsável pela obra regularize a situação e apresente a documentação necessária.