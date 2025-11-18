Fiscalização de Cabo Frio se reúne para planejamento do Verão 2025/ 2026

A Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (17), uma reunião de alinhamento com coordenadores e responsáveis pelos setores operacionais, na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em São Cristóvão. O encontro integra o planejamento para o Verão 2025/2026, período em que o ordenamento urbano exige maior presença, organização e integração entre as equipes. A reunião foi conduzida pelo secretário adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá.

Na conversa com a equipe, foram revisitados os pontos positivos do ano e identificados os aspectos que precisam ser aprimorados. Mesmo com efetivo semelhante ao do último verão, a pasta definiu que, nesta temporada, a fiscalização será ampliada para outras áreas da cidade, como Pontal do Peró, Praia das Conchas e Foguete, que vêm apresentando aumento no fluxo de pessoas, comércio e atividades que demandam atenção constante. Para isso, a distribuição das equipes será reorganizada, garantindo cobertura mais equilibrada e eficiente.

Vitor destacou a importância do alinhamento contínuo.

“Nosso trabalho precisa ser consistente. As equipes que estão na rua têm que ser constantemente orientadas e lembradas das diretrizes do ordenamento. Vamos reforçar o que funcionou, ajustar o que precisa melhorar e ampliar nossa presença em áreas que passaram a exigir mais atenção. Esse alinhamento ao Código de Posturas é essencial para um verão organizado.”

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, reforçou o compromisso da pasta com uma temporada mais estruturada.

“Estamos trabalhando de forma integrada para garantir que o Verão 2025/2026 seja mais seguro e melhor organizado. O ordenamento é fundamental para o bem-estar de moradores e visitantes, e essa preparação antecipada demonstra a seriedade do nosso trabalho.”

O encontro também apontou a necessidade de cada responsável de setor manter acompanhamento direto em seu território, garantindo fiscalização ativa, rápida resposta às demandas e cumprimento das normas municipais.