Fiscalização de Posturas registra queda de cerca de 62% nas infrações durante a Semana Santa em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, apresentou o balanço das ações de fiscalização realizadas pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas) durante a Semana Santa. O total de infrações, que soma notificações e apreensões, caiu de 120 em 2025 para 46 em 2026, uma redução de cerca de 62%.

Separando os tipos de infração, as notificações passaram de 57 para 17, queda de aproximadamente 70%, enquanto as apreensões caíram de 63 para 29, redução de cerca de 54%. A diminuição foi observada nos principais pontos da cidade: na Praia do Forte, as notificações passaram de 35 para 9; no Peró, de 9 para 3; e nas ruas e avenidas, de 12 para 2.

A quantidade de materiais apreendidos também diminuiu, de 386 itens no ano passado para 312 neste ano, incluindo cadeiras, guarda-sóis, coolers e alimentos comercializados de forma irregular.

A presença das equipes durante o feriado contribuiu para um cenário mais organizado, promovendo melhor uso dos espaços públicos e convivência equilibrada entre moradores, comerciantes e visitantes.

“Esse resultado mostra que o trabalho vem sendo assimilado por quem utiliza os espaços públicos. A presença das equipes, aliada à orientação, faz com que as pessoas entendam melhor as regras e colaborem no dia a dia. Nosso objetivo é manter a cidade organizada, respeitando quem trabalha de forma regular e proporcionando um ambiente agradável para todos”, destacou o secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização de Posturas, Vitor Sá.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, ressaltou a importância do planejamento e da atuação integrada durante o feriado. “A redução nas infrações mostra que o ordenamento vem avançando na cidade. Seguimos com ações permanentes, especialmente em períodos de maior movimento, para que Cabo Frio continue recebendo moradores e turistas com organização e equilíbrio no uso dos espaços públicos”, afirmou.