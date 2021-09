Fiscalizações em comércios de Búzios são realizadas para coibir descarte irregular de lixos orgânicos

A Secretaria de Serviços Públicos em conjunto com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e Gabinete realizou nesta segunda-feira (20) uma fiscalização nos comércios do centro da cidade, com intuito de conscientizar os comerciantes do uso obrigatório dos containers para o descarte do lixo orgânico.

Na ação, 19 comerciantes foram autuados por descarte irregular, sendo estipulados um prazo para regularização do descarte correto, evitando assim, danos ao meio ambiente e lixo pelas calçadas.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, a ação vai ser realizada em todos os bairros do município.

Participaram da ação os secretários do Serviço Público, Marcus Vallerius, Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, chefe de Gabinete, Marcelo Rocha, com a fiscal de Postura Maria.