Folia de Reis: Patrimônio Cultural Imaterial é celebrado em Cabo Frio

Na última segunda-feira (6), a Praça da Cidadania, próxima a Praia do Forte, foi palco de uma das mais tradicionais manifestações culturais de Cabo Frio: a Folia de Reis. As apresentações das Folias Estrela Dalva, da Praia do Siqueira, e Estrela do Oriente, de São Cristóvão, encantaram moradores e turistas com cantorias, danças e mensagens de fé, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial por lei aprovada na Câmara de Vereadores, a Folia de Reis celebra a chegada dos Três Reis Magos, conectando nossa cidade às suas raízes culturais e religiosas.