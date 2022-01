Foragido da justiça de Rio Bonito é preso em Saquarema

No dia de hoje, 10/01/2022, por volta das 14h, Policiais Civis da 126ªDP – Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional ADALBERTO S.L, vulgo “SOMBRA”.

Contra ADALBERTO pendia o Mandado de Prisão Preventiva CNJ 0002853-04.2021.8.19.0046.01.0001-21, pelo crime de Roubo Majorado, expedido nos autos do Processo 0002853-04.2021.8.19.0046, oriundo da Comarca de Rio Bonito.

SOMBRA é um dos líderes da comunidade do “Rato Molhado”, município de Rio Bonito. No ano de 2017, Sombra foi preso pela equipe do Dr. Carlos Eduardo, na ocasião Delegado Titular da 119°DP – Rio Bonito.

SOMBRA, após levantamento de dados do setor de inteligência, com apoio de Policiais do Serviço Reservado do 25°BPM, foi capturado em uma Pensão, situada na Rua H, Jaconé, Saquarema.