Forte São Mateus é arrombado em Cabo Frio

O Forte São Mateus, conhecido ponto turístico da praia do Forte, em Cabo Frio, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira (14).

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, que administra o monumento histórico, foram arrombados o portão principal e as portas lateral e do depósito.

Como o Forte não possui câmeras de segurança, não foi possível saber quantas pessoas participaram da invasão. No local, foram retiradas as placas que identificam os quadros e as obras expostas. Nenhum objeto foi furtado, mas vários foram jogados no chão.

O administrador do Forte prestou depoimento na delegacia de Cabo Frio, e a Polícia Civil realizou perícia no local. Dano ao patrimônio público é crime, com pena de seis meses a três anos de prisão e multa.