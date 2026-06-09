Fun Fest estreia em Cabo Frio com tributos lendas rock e transmissão de Brasil x Marrocos

Primeira edição do evento deve movimentar a cidade entre os dias 11 e 14 de junho

Cabo Frio recebe, a partir desta quinta-feira (11), a primeira edição da “Fun Fest – Tributo Lendas do Rock”, evento que reúne tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional, como Rita Lee, Bon Jovi, O Rappa, Pitty, CPM 22, Charlie Brown Jr., Legião Urbana, Creedence Clearwater Revival e The Beatles, além da transmissão da partida entre Brasil e Marrocos.

A programação segue até domingo (14), no estacionamento do Shopping Park Lagos, sempre das 16h às 22h, com apresentações de artistas locais e regionais que interpretam os principais clássicos do gênero.

Além dos shows, o evento contará com dois telões para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira no sábado (13), o que deve ampliar o fluxo de público durante o fim de semana.

A estrutura será montada com praça de alimentação, tenda com mesas e cadeiras, área kids e espaços de convivência, voltados ao conforto do público.

De acordo com a organização, a expectativa é de que a primeira edição contribua para o fortalecimento dos eventos na cidade.

“O Fun Fest nasce com a proposta de valorizar a música ao vivo e também de movimentar a cidade, criando um ambiente de encontro entre famílias, turistas e o público local”, afirmou o produtor do evento, Roger Vilela.

Programação

Quinta-feira (11 de junho)

20h – Tributo à Legião Urbana (Banda Ominia Vincit)

Sexta-feira (12 de junho)

18h – Tributo à Creedence Clearwater Revival

20h – Tributo a CPM 22 e Forfun (Banda Rust)

Sábado (13 de junho)

17h – Tributo à Rita Lee (Ju Feliciano, João Pires e Vinícius Garcia)

19h – Transmissão do jogo Brasil x Marrocos

21h – Tributo à Pitty (Banda Equalize)

Domingo (14 de junho)

18h – Tributo à The Beatles (Cantor Vini)

20h – Tributo à Bon Jovi (Banda Senõr José)

Serviço

1ª edição “Fun Fest – Tributo Lendas do Rock”

11 a 14 de junho

Das 16h às 22h

Local: estacionamento do Shopping Park Lagos – Cabo Frio