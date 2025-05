Gabi Yamaguchi de Cabo Frio conquista mais uma medalha de ouro no Saquarema Summer National Open

Evento aconteceu no fim de semana e reuniu atletas de várias partes do país

A jovem atleta cabo-friense Gabi Yamaguchi brilhou mais uma vez no tatame. No último domingo (25), ela garantiu a medalha de ouro no Saquarema Summer National Open pela Confederação Brasileira Jiu-jitsu Desportivo (CBJJD), realizado na Faetec de Bacaxá. O evento reuniu atletas de diversas partes do país.

Competindo na categoria Infanto Juvenil 1, faixa amarela, peso pena (até 44,3 kg), Gabi venceu as duas lutas por finalização, demonstrando mais uma vez seu talento e determinação.

Com essa conquista, Gabi soma 76 vitórias em competições, sendo 50 medalhas de ouro, 11 de prata, 9 de bronze e 7 cinturões. Uma trajetória impressionante para quem começou no jiu-jitsu em 2022, por meio de um projeto social, e vem se destacando com garra e dedicação.

“Fiquei muito feliz com essa conquista! Treinei bastante

e queria muito esse ouro. Agradeço muito ao meu mestre, à minha família e a todos que torcem por mim. Cada campeonato é uma chance de aprender e melhorar. Ainda tenho muitos sonhos no jiu-jitsu, e estou no caminho certo para mais conquistas”, disse Gabi.