Gabi Yamaguchi de Cabo Frio se destaca em categoria superior e garante mais um ouro

Atleta cabo-friense venceu a etapa Carlson Gracie, no sábado (13), na Arena da Juventude

Gabi Yamaguchi se superou, neste sábado (13), ao competir na categoria Infantil 2 com peso pluma – 33,200kg, e trouxe sua 22ª medalha de outro para casa. A atleta de jiu-jítsu cabo-friense estava acostumada a vencer no peso galo – até 30,200kg, e mostrou toda sua desenvoltura e garra no tatame montado na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro, onde aconteceu a etapa Carlson Gracie, da Federação Estadual de Jiu-jítsu Desportivo (FJJD-Rio).

“Estou muito feliz com mais essa vitória! Lutei uma categoria acima da minha para me testar e buscar novos desafios. Dedico essa conquista a minha mãe, que sempre me incentiva e me acompanha em todas as competições”, celebrou a atleta que é faixa cinza no esporte.

Gabi é moradora do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, e tem 10 anos de idade. Ela entrou nas competições há um ano e já acumula 34 títulos, sendo 5 cinturões e 29 medalhas: 22 ouros, 4 pratas e três bronzes.

A menina faz parte do Projeto de Inclusão Social Lutando pela Educação. Os treinos acontecem no Centro Educacional Bessa e Barreto, no bairro Jardim Caiçara, escola em que cursa o 5º ano do Ensino Fundamental. A campeã também representa a Equipe Sid Jacintho.

A próxima competição será a primeira etapa do Circuito 2023 do o 9º Pan-Americano de Jiu-Jitsu, pela Sport Jiu-Jitsu South American Federation (SJJSAF). Esse é um dos mais consagrados eventos no Rio. O evento será no sábado e o domingo, dias 27 e 28 de maio. A Gabi vai disputar o título no domingo.

Seja um patrocinador

Para arcar com os custos das viagens semanais, a família está em busca de patrocinadores para a Gabi. Quem desejar ser um impulsionador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupanças 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta – Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssica Lacerda.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).