Galeria Mundo apresenta obras de 12 fotógrafas brasileiras em Cabo Frio

A Praça da Cidadania, em Cabo Frio, está recebendo a primeira edição do projeto “Galeria Mundo”, que promove três exposições ao ar livre de 12 fotógrafas contemporâneas, de 11 estados brasileiros. Com curadoria da fotógrafa Raquel Gandra, as mostras apresentam cerca de 100 imagens sobre diferentes tipos de afeto, distribuídas por praças de três municípios fluminenses: Cabo Frio, Rio de Janeiro e Teresópolis.

A mostra é gratuita e fica na Praça da Cidadania, na Praia do Forte, até o dia 23 de abril. Para as unidades escolares interessadas em realizar visitas guiadas das 15 às 18h, o agendamento pode ser realizado por meio do e-mail mariana.borgerth@gmail.com, ou pelo telefone (21) 98016-0261.

Cada cidade contará com visitas guiadas, mediadas por jovens locais, que terão participado previamente de uma formação especificamente dedicada à área do educativo; mais uma ação proposta pelo projeto com o intuito de ativar a conexão e acessibilidade do público às obras.

A mostra reúne obras de Marília Oliveira (Ceará), Isabella Lanave (Curitiba), Ingrid Barros (Maranhão), Dayse Euzébio (Paraíba), Aziza Xavier (Minas Gerais), Marcela Bonfim (Rondônia), Raquel Bacelar (Bahia), Cristal Luz (Alagoas), Raquel Gandra (Rio de Janeiro), Daniela Paoliello (Minas Gerais), Ilana Bar (São Paulo) e Ana Mendes (Pará/Região Amazônica). Cada artista com uma trajetória, linguagem e vivência diferentes no campo da fotografia, mas com o afeto como interseção.

O projeto Galeria Mundo conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ 2.