Garoto de programa é preso após aplicar golpe do “Boa Noite, Cinderela” em Cabo Frio

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e da 13ª DP (Ipanema) prenderam, nesta quinta-feira, Cláudio Rafael Silva de Queiroz de Pontes, de 22 anos, acusado de aplicar golpes do tipo “Boa Noite, Cinderela”. A captura aconteceu em Cabo Frio, após trabalhos de inteligência e monitoramento das equipes.

Segundo as investigações, o suspeito conhecia turistas por meio de aplicativos de relacionamento e marcava encontros na Zona Sul do Rio. Durante as saídas, ele colocava entorpecentes nas bebidas das vítimas para dopá-las e, em seguida, roubá-las.

Em um dos casos, o homem se encontrou com um turista mexicano na Praia de Ipanema. Eles consumiram bebidas em uma barraca, e o golpista apresentou ainda um comparsa, que não foi identificado. A vítima teve o celular roubado e foi deixada inconsciente na areia, sendo socorrida por vendedores locais.

O preso é investigado em pelo menos três inquéritos que seguem o mesmo modus operandi e possui outras quatro anotações por crimes semelhantes. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 20ª Vara Criminal da Capital, ambos por roubo qualificado Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e associação criminosa.