Gestão passada da Câmara Municipal de Cabo Frio gastou R$ 1,7 milhão com higiene de carpete

A Câmara de Vereadores de Cabo Frio gastou R$ 1,7 milhão com limpeza de carpete, na gestão de Miguel Alencar (União Brasil), atual vice-prefeito da cidade, que presidiu a Casa Legislativa de 2021 a 2024.

Em um período de três anos, Miguel assinou 41 notas fiscais para pagamento de serviços de sanitização e higienização de carpete e outras 21 para manutenção e substituição da mesma tapeçaria.

Pelas notas, o então vereador mandou lavar 21 mil metros de carpete. Para efeito de comparação, isso equivale a quase três campos de futebol cobertos com tapeçaria ou a uma área com 700 vagas de estacionamento. O plenário da Câmara de Cabo Frio, onde está o carpete, contudo, tem cerca de 70 metros quadrados.