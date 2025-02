Gira Renda Cabista: entrega de documentos começa dia 24 de fevereiro em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulgou o cronograma para a entrega dos documentos exigidos na etapa de comprovação dos beneficiários do programa Gira Renda Cabista. Os selecionados deverão apresentar a documentação entre os dias 24 e 26 de fevereiro, das 9h às 16h, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e atender aos critérios previstos na Lei Municipal nº 2.292/2021. A entrega dos documentos (RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência) é uma etapa obrigatória para a validação dos contemplados.

Confira o cronograma:

24/02 – CRAS Central (Praia Grande): Rua Vereador Simas, nº 108

25/02 – CRAS Figueira: Rua São Januário, nº 53

26/02 – CRAS Monte Alto: Rua Geraldo Alves Cândido, 14B

O programa foi criado para apoiar famílias de baixa renda na compra de alimentos e produtos essenciais. O benefício é pago por meio de um cartão que só pode ser usado em comércios de Arraial do Cabo, ajudando também a movimentar a economia local.

Consulte a lista de selecionados e outras informações no site www.arraial.rj.gov.br, por meio do Portal da Transparência ou diretamente em um dos Centros de Referência.