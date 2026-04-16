Golfinho é encontrado morto na Praia da Azeda, em Búzios

Um golfinho foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (16) na Praia da Azeda, em Armação dos Búzios. Segundo a prefeitura, a avaliação preliminar aponta que o animal pode ter morrido em alto-mar e sido levado até a faixa de areia pela ação das correntes, dos ventos e da maré.

A ocorrência mobilizou a Secretaria de Clima e Sustentabilidade, que fez o isolamento da área para garantir a segurança de moradores e turistas e preservar o local para análise técnica.

O Instituto BW, voltado à conservação e medicina da fauna marinha, foi acionado e iniciou os procedimentos de necropsia para tentar identificar a causa da morte do animal. O trabalho também busca contribuir com o monitoramento científico da fauna marinha na região.

A ação conta ainda com apoio técnico do professor Salvatore, apontado pela prefeitura como especialista e colaborador em atividades de estudo e monitoramento de mamíferos marinhos na Região dos Lagos.

A prefeitura informou que as equipes continuam acompanhando o caso e orientou a população a não tocar em animais marinhos encontrados nessas condições.