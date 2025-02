GOPAM desmonta acampamento irregular na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, e autua veículos estacionados de forma indevida

A equipe do Grupamento Operacional de Praia (GOPAM), da Secretaria Municipal do Ambiente, desmontou um acampamento irregular na Praia dos Anjos. A ação aconteceu no último domingo (02) durante uma fiscalização para coibir estacionamento irregular na região.

O responsável foi orientado sobre a proibição da prática, conforme o Decreto Municipal N° 3.469/2021. Após a abordagem, ele desmontou a estrutura e liberou o espaço. Além disso, veículos estacionados de forma indevida na área foram notificados.

Fiscalização na Rebeche

Durante uma ronda na Rebeche, os agentes identificaram um carro estacionado na restinga, área de preservação ambiental. O veículo, com placa da Argentina, foi autuado. ????