Governador assina ordem de obras no 25° Batalhão de Polícia Militar em Cabo Frio

Nesta quarta, dia 23, o Governador do Rio de Janeiro também esteve em Cabo Frio para anunciar obras no 25° BPM.

“Oferecer conforto e um ambiente de qualidade para que nossos policiais possam trabalhar faz parte do investimento em segurança pública que acreditamos”, disse Claudio Castro.

Além do 25°, já foram iniciadas as reformas nos batalhões de Macaé (32º), Volta Redonda (28º), Angra dos Reis (33º), Petrópolis (26º), Barra do Piraí (10º), Méier (3º), Recreio (31º) Jacarepaguá (18º), Bangu (14º), Santa Cruz (27º) e do Batalhão de Polícia de Vias Expressas (BPVE), em Bangu.

“Nos próximos dias, daremos ordem de início às reformas em Nova Friburgo (11º), Resende (37º), Leblon (23º) e Copacabana (19º)”, afirmou o Governador.