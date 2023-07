Governador do Rio de Janeiro presta solidariedade à família de José Bonifácio e aos cabofrienses

Na manhã desta segunda-feira, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, emitiu uma Nota de Pesar sobre a morte do Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio.

“É com tristeza que recebo a notícia da perda do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino. Economista e político de destaque, com uma vida dedicada ao serviço público, teve suas qualidades demonstradas, na prática, na cidade que liderou por três mandatos e também serviu como vereador. Além de ter sido um importante deputado para o Rio, prestou relevantes serviços ao Estado ao dirigir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap) e também presidir a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). À família e aos cabofrienses manifesto meus sentimentos e solidariedade por essa perda”, Cláudio Castro – Governador do Estado do Rio de Janeiro.