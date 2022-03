Governador estará em Cabo Frio nesta quinta para o lançamento das obras de desassoreamento do Canal do Itajuru

A Região dos Lagos recebe a visita do Governador do Estado do Rio, Claudio Castro, na próxima quinta-feira (31), a partir das 9h, para o lançamento das obras de desassoreamento do Canal do Itajuru. O evento será no auditório da Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio.

A iniciativa beneficiará as cidades banhadas pela Lagoa de Araruama, incluindo Iguaba Grande, que receberá a engorda das orlas com a areia retirada da própria laguna. A obra beneficiará, ainda, a melhoria da vazão hídrica entre a lagoa e o mar, além de auxiliar na renovação de vida marinha do ecossistema.