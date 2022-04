Governador inaugura a Casa do Trabalhador e assina ordem de serviço e convênio para três obras em Araruama 

Araruama vem avançando no desenvolvimento econômico e se destacando em nível nacional na geração de empregos. Atualmente, o município ocupa o quarto lugar no país na criação de novas vagas, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

E agora o município ganhou mais um equipamento que vai impulsionar ainda mais esse crescimento. Nessa quinta-feira, 28, o governador Cláudio Castro inaugurou em Araruama a Casa do Trabalhador, que fica na Avenida Brasil, número 50, no centro. Esse é um programa do Governo do Estado que tem como objetivo promover ações de apoio ao trabalhador, orientações sobre primeiro emprego, estágio, elaboração de currículo, além de fazer parcerias com instituições formadoras de ensino para fazer a ponte entre elas e os candidatos a vagas de emprego.

Durante a inauguração, o governador assinou a ordem de serviço para as

obras de revitalização da Praia Seca, que contemplam acostamento, calçadão e ciclovia em toda a extensão do perímetro urbano. Segundo o próprio governador essas obras vão ter início já na próxima segunda-feira, 02.

O governador assinou, ainda, dois convênios para:

*Construção do acesso à Via Lagos pela Estrada da Posse, em São Vicente, o que vai ajudar no escoamento da produção agrícola do quarto distrito.

*Obras de infraestrutura (drenagem e pavimentação) da Rua Oscar Clark, no bairro Fonte Limpa, o que vai evitar os constantes alagamentos no local.

O governador ressaltou que as obras só foram possíveis graças ao empenho da prefeita Livia de Chiquinho, que, segundo ele, vem transformando o município de Araruama. “Não basta só solicitar ajuda, tem que entender da logística pra saber o que é melhor para os moradores, e a prefeita me apresentou projetos lindos e que atendem às necessidades da população”, finalizou Cláudio Castro.

A prefeita Livia de Chiquinho agradeceu imensamente o apoio e a contribuição do governo do Estado e destacou: “Essas obras vão se tornar um sonho realizado para todos nós e foram pensadas para fomentar o turismo, o desenvolvimento agrícola, além de trazer mais dignidade aos moradores, que ao invés de pisar na lama, agora vão pisar no asfalto, na rua Oscar Clark, na Fonte Limpa”, comemorou.