Governo de São Pedro da Aldeia busca ampliação do Pronto-Socorro

O Pronto Socorro Dr. José Seve Neto pode virar Hospital Municipal em São Pedro da Aldeia. A iniciativa faz parte do projeto do prefeito, Fábio do Pastel, em parceria com o Governo do Estado. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, junto à equipe técnica da pasta, visitou o município nesta terça-feira (14) e irá estudar a viabilidade da proposta.

A secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Fontes, apresentou as estruturas do município à comitiva estadual junto aos representantes da Organização Social (OS) responsável pelo pronto-socorro. Segundo ela, o projeto de transformar a unidade em Hospital Municipal já foi apresentado em reunião anterior na capital do estado. Serão investidos recursos estaduais para equipamentos médicos e mobiliários. Todo o local será equipado para oferecer um serviço diferenciado com mais conforto ao cidadão.

“Estamos muito esperançosos e otimistas em dar os primeiros passos para transformar o Pronto-Socorro Municipal em uma unidade hospitalar. Nossa cidade merece e vamos trabalhar com esse objetivo”, apontou Maria Márcia Fontes.

O prefeito, Fábio do Pastel, destacou o objetivo da gestão municipal em seguir avançando na área da saúde e oferecer mais qualidade de vida aos aldeenses. “Recebemos com alegria a visita do secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe em nosso pronto-socorro. Junto à secretária de Saúde do nosso município, Maria Márcia Fontes, e ao presidente da Câmara, Denilson, avaliamos cada detalhe com o intuito de continuar melhorando cada vez mais. Nosso objetivo é oferecer o melhor acolhimento possível na saúde para a população aldeense”.

O secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, elogiou o local e colocou a secretaria estadual à disposição para apoiar o município. “As condições das estruturas que visitamos estão muito boas, e a ideia de transformar o local em uma unidade de maior complexidade e garantir um atendimento mais adequado para os pacientes mais graves. Acredito que temos plenas condições de avançar neste sentido e coloco a Secretaria de Saúde do Estado à disposição. Estamos com possibilidade de financiamento aberta e acho que agora é o momento de avançarmos na estruturação desta unidade”, finalizou.

Além do Pronto-Socorro Municipal, as equipes visitaram também o Hospital do Olho e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade.

Melhorias em pauta

A busca por melhorias para o município seguiu ao longo desta terça-feira (14). Após receber o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, o chefe do executivo aldeense foi até a capital. Na Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, o prefeito verificou com o secretário Max Lemos o andamento dos projetos apresentados pelo município.

Em pauta, foram colocadas as principais reivindicações da população: saneamento básico, pavimentação, entre outros. O representante do Legislativo aldeense, Márcio Soares, esteve presente e levou demandas da cidade. O chefe de gabinete, Moisés Batista também participou do encontro.