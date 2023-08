Governo Municipal apresenta diagnóstico financeiro e novas metas para as áreas da Fazenda e Saúde de Cabo Frio

Para apresentar o balanço dos primeiros 30 dias da gestão da prefeita Magdala Furtado, foi realizada na manhã desta segunda-feira (21), no auditório da Prefeitura de Cabo Frio, uma coletiva de imprensa, com a presença de diversos veículos de comunicação, além de autoridades municipais, empresários e representantes de entidades civis. A proposta é mostrar à população o cenário atual do município e apresentar quais são as metas para os próximos meses.

Para isso, a chefe do Executivo, com os secretários de Governo, Ruy França; de Saúde, Bruno Alpacino; e de Fazenda, Bebeto Cardozo, apresentaram os diagnósticos, os projetos em andamento e as novas metas para as pastas de Saúde e Fazenda. Segundo Magdala, a ideia é mostrar para a população a real situação do município, incluindo as dificuldades, o grau de endividamento, bem como o que foi feito até agora e o que será realizado.

“Tenho reafirmado que quero transparência na gestão pública e diálogo. Em reunião com o secretariado, ficou decidido que todos deveriam fazer levantamentos sobre a atual situação de cada pasta, o que foi feito e o que ainda está por fazer, além de estabelecer metas para curto, médio e longo prazos. Isso foi feito e agora vamos começar a apresentar para a população, a começar pela área da saúde e financeira. Queremos mostrar para a população o que realmente acontece, pois o cidadão tem o direito de saber”, afirma a prefeita.

Na área da Saúde, o secretário Bruno Alpacino, falou sobre o orçamento da Rede Municipal, as dívidas, a estrutura e as ações que já foram iniciadas, além das metas para os próximos meses. Ele destacou que é necessária a busca por recursos estaduais e federais para completar o orçamento e ampliar os investimentos, de modo a melhorar os serviços de saúde.

“Algumas ações já foram iniciadas, como a renegociação dos pagamentos em atraso dos prestadores de serviços, como o de hemodiálise, laboratoriais, Hemolagos, entre outros. Se tratam de serviços que não podem parar, pois afetam a ponta, que é a população. Além disso, realizamos a unificação do sistema de regulação, com objetivo de agilizar tanto a marcação de consultas e exames, na Atenção Primária, quanto as transferências para as unidades hospitalares. Neste caso, encontramos as UPAs com mais de 100% de ocupação. Com a organização da gestão dos leitos, o que temos são unidades atendendo melhor aos pacientes”, afirma o secretário.

Ainda segundo ele, outras medidas como mutirão de consultas, gestão do faturamento, readequação da folha, ampliação da oferta de atendimento com médicos especialistas, melhora do fluxo de entrega de material e insumos para as unidades, entre outras ações, vão aprimorar o atendimento à população.

“Realizamos o mutirão de ortopedia no Cead, em Tamoios, com atendimento de até 70 pacientes por dia, acabando com a fila de 1.400 pessoas esperando pela primeira consulta da especialidade. Vamos fazer outros mutirões para acabar com a espera em outras áreas. Realizamos o levantamento de cada unidade, com foco em saber o que cada uma precisa, inclusive em termos de profissionais. Desta forma, vamos readequar as equipes, para que todas as equipes da Atenção Básica estejam completas. Também já estamos avançando com a implementação de exames à beira-leito, nos hospitais. Nos últimos 30 dias, nos hospitais municipais estão sendo realizados exames, como o ecocardiograma. Anteriormente, para realizar este e outros procedimentos, era necessário deslocar o paciente em ambulância”, destaca Bruno Alpacino.

Na área financeira, o secretário municipal de Fazenda, Carlos Alberto Cardozo, falou sobre a arrecadação, do endividamento do município e dos parcelamentos das dívidas.

“Para chegar a um diagnóstico de tudo, é preciso revisitar o passado, para entender o que ocorreu e poder programar melhor o futuro. Hoje, temos um comprometimento com a folha de pagamento muito próximo do limite permitido em lei, sendo necessária a readequação, para baixar este custo. Além disso, o município de Cabo Frio ainda tem muitas dívidas. O que houve foi a equalização de boa parte delas. Isso foi importante, mas não zerou o problema. Estamos trabalhando para aumentar a arrecadação própria, como o programa Concilia, que oferece a anistia de juros e multas sobre débitos tributários inscritos em Dívida Ativa e gerados até 31 de dezembro de 2022. Este programa já gerou R$ 10 milhões em recursos para os cofres públicos, sendo R$ 1 milhão à vista e outros R$ 9 milhões a prazo. Além disso, vamos trabalhar melhor as Parcerias Público-Privadas. Estamos trabalhando para organizar as finanças e garantir a manutenção da estrutura e também os investimentos necessários”, finaliza Bebeto Cardozo.