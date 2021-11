Grupamento Ambiental e Guarda Civil de Arraial do Cabo participam de capacitação

No último fim de semana, agentes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento, e da Guarda Civil da Secretaria de Segurança Pública, participaram do primeiro curso de Ações de Ordem Urbana. O curso foi realizado em Iguaba Grande.

Promovido pela empresa Abrapam em parceria com a Guarda Municipal de Iguaba, a iniciativa teve a participação de mais de 120 profissionais de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. Pela primeira vez realizado na Região dos Lagos, o curso teve instruções de Legalidade do Uso da Força; APH de Combate; Proteção de Autoridades; Mentalidade de Combate; Defesa Pessoal Urbana; Liderança Operacional; Ações de Contra Emboscada; entre outros. No total foram 30h de instruções de dia, noite e madrugada, através de oficinas.

A participação desses agentes tem como objetivo a capacitação contínua dos profissionais em áreas específicas, a fim de que seja oferecido ao cidadão cabista um atendimento de melhor qualidade.

Os agentes têm buscado a integração com as Guardas Municipais da Região dos Lagos e outras, buscando a troca de experiências em ações gerenciais e operacionais.