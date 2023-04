Grupo Amadeus se apresenta na Casa de Cultura de São Pedro da Aldeia nesta quarta

A temporada 2023 do Concerto Musical Gabriel Joaquim segue levando arte e música de forma gratuita para a população. Nesta quarta-feira (26/04), às 19h, a Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia recebe mais uma apresentação, desta vez sob o comando do grupo Amadeus, que promete encantar o público com um repertório 100% instrumental de clássicos nacionais e internacionais. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

Para o concerto, a formação do grupo será composta pelos músicos Álvaro Luiz de Souza (violoncelo), Diego Feliciano (violão) e Sérgio Gabriel (violino), que acumulam vasta experiência e atuação no cenário musical na Região dos Lagos. O trio preparou um setlist recheado de sucessos que marcaram época, de Tom Jobim a Ed Sheeran.

Lançado em 2022, o Concerto Musical Gabriel Joaquim é uma iniciativa pioneira da Secretaria Municipal de Cultura, criada para fomentar a arte da música e dar visibilidade aos artistas da cidade. Para dar continuidade ao projeto este ano, a pasta lançou o Edital de Chamamento Público nº 01/2023, que abriu inscrições para a seleção e contratação de músicos para as apresentações em formato acústico.

Para o primeiro semestre deste ano, o projeto engloba um total de 12 concertos. As apresentações acontecem semanalmente, às quartas-feiras, disponibilizando 60 lugares, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura. O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre o grupo Amadeus

O Grupo Amadeus foi criado em 2014 pelo violinista Sérgio Gabriel e, inicialmente, atendia exclusivamente o mercado de casamentos. A partir de 2016, o grupo passa a colocar os seus serviços também para apreciação popular por meio de apresentações em eventos e projetos promovidos na Região dos Lagos, como o “Música para Todos”, o “Sunset Boulevard” e o “4º Circuito Arte Búzios”, dentre outros. O repertório do grupo passeia por uma variedade de gêneros musicais, do erudito ao popular, com canções executadas a partir de instrumentos clássicos.