Grupo é capacitado para atuar como voluntários da Defesa Civil em Cabo Frio

Com objetivo de ampliar a rede de voluntários da Defesa Civil no município, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, em parceria com o Instituto Profissional de Ensino em Saúde (Ipes Lagos), certificou novo grupo de pessoas aptas a auxiliar voluntariamente a Superintendência de Defesa Civil. A entrega dos certificados foi realizada na sede da secretaria, em São Cristóvão, na tarde da terça-feira (22).

Ao todo, 32 pessoas participaram do 1º Workshop de APH Emergência e Resgate, seguindo as normas da American Herth Associations 2017-2020 PHTLS. O objetivo é capacitar membros da sociedade civil para atuarem em casos de emergência, auxiliando a Defesa Civil Municipal. Além dos certificados, os participantes fizeram o cadastramento, conforme determina a Lei do Voluntário Nº 9.60/98.

Para o superintendente da Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio, a formação de novos voluntários é importante para o município, no sentido de ampliar a rede de apoio e também a cultura de prevenção de riscos e desastres.

“Seguindo as diretrizes do secretário de direitos humanos e segurança, Ruy França, estamos ampliando nossa rede de voluntários para o fortalecimento da cultura de prevenção de riscos e desastres, a participação complementar desses voluntários, amplia o alcance dos serviços nas atividades culturais, educativas e de socorro” Marcus Dothavio Superintendente da Defesa Civil.