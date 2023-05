Guarda Ambiental de Saquarema resgata jiboia, ouriço e serpente

Na manhã da terça-feira, 09, os agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados para resgatar uma Jiboia de aproximadamente 2 metros, em Barra Nova. Ainda na parte da manhã, foi realizado o resgate de um ouriço. O animal estava em cima de uma árvore dentro do quintal de uma moradora do bairro Guarani.

Na parte da tarde, a Guarda Ambiental atendeu a mais dois chamados para resgate de duas serpentes limpa-campo. Ambas foram resgatadas dentro do quintal de moradores, em diferentes ruas do bairro Leigos.

Todos os animais passaram por avaliação e, como apresentaram boas condições de saúde, foram soltos em diferentes áreas de preservação ambiental do município.

A Guarda Ambiental de Saquarema ressalta a importância que a fauna silvestre tem no controle de pragas e no equilíbrio ecológico. A Secretaria Municipal de Segurança, através da Guarda Ambiental, atua no resgate e alerta à população para que, ao avistar um animal, mantenha o local isolado e faça contato através do número 22 99279-054.