Guarda-civil de Cabo Frio conquista medalhas em competição nacional de atletismo

Mais de 10 horas de viagem de ônibus, pouco tempo para descanso e uma pista de terra, longe das condições ideais de competição. Ainda assim, o guarda-civil municipal de Cabo Frio, Wagner Eduardo, voltou para casa com quatro grandes resultados na bagagem e a certeza de que está no caminho certo para a temporada de 2026.

No último sábado (16), Wagner participou do 5º Meeting de Atletismo Master Amava-Usipa, realizado em Ipatinga (MG). Representando a Guarda Civil de Cabo Frio, o atleta competiu ao lado da equipe CF2V, do Rio de Janeiro, e conquistou medalhas em diferentes provas da competição.

Os resultados vieram nos 200 metros rasos, onde garantiu a segunda colocação; no salto em distância, com o terceiro lugar; e no revezamento 4×100 metros, prova em que ajudou a equipe a conquistar o primeiro lugar. Nos 100 metros rasos, terminou na quarta colocação, muito próximo do pódio.

Filiado à Associação de Veteranos de Atletismo do Rio de Janeiro (AVAT-RJ) e à Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM), Wagner destacou que a competição foi importante como retorno às pistas na temporada, mesmo diante das dificuldades enfrentadas durante a viagem e da estrutura da pista.

“Representar a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio é uma honra. Quero inspirar outras pessoas a acreditarem nos próprios sonhos e continuarei treinando forte para buscar resultados ainda maiores nesta temporada. Foi uma competição importante para voltar ao ritmo. Consegui bons resultados e sigo focado no meu principal objetivo do ano, que é correr os 100 metros abaixo dos 12 segundos”, afirmou ele.

Agora, Wagner segue a preparação para o próximo desafio: o 32º Campeonato de Atletismo Master do Rio de Janeiro, marcado para os dias 27 e 28 de junho.