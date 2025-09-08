Guarda Civil de Cabo Frio conquista pódio do Atletismo Master Brasileiro

Com garra e determinação, o guarda-civil municipal de Cabo Frio, Wagner Eduardo, voltou de São Paulo com duas medalhas de bronze na bagagem. Ele participou do 23º Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, realizado entre os dias 5 e 7 de setembro, na Universidade de São Paulo (USP), e conquistou o 3º lugar no salto em distância e no revezamento 4×400 rasos, representando o Estado do Rio de Janeiro.

Morador do Rio de Janeiro, Wagner concilia sua rotina como guarda-civil de Cabo Frio com os treinos e a vida de atleta master. Mais do que resultados, o agente trouxe na mala a sensação de dever cumprido e de gratidão:

“Foram quatro provas, duas medalhas, e um sentimento enorme de realização. A gente sempre traça metas, algumas conseguimos cumprir, outras não, mas seguimos no plano. Nada disso seria possível sem o apoio que recebi. Meu muito obrigado aos que acreditam em mim, aos amigos que vibraram junto e ao meu treinador, que mesmo com a distância me ajuda a evoluir a cada ano”.

Agora, Wagner já pensa nos próximos passos: a Taça Brasil Loterias Caixa, em Bragança Paulista, e o Sul-Americano de Atletismo, em novembro, no Chile. E, no horizonte, um grande objetivo: o Mundial de Atletismo Master, que acontece em 2026, na Coreia do Sul.

“É treinar mais forte, corrigir os erros, cuidar das dores e seguir acreditando. Quero inspirar outros atletas a não desistirem dos seus sonhos, por maiores que eles pareçam”.