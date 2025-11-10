Guarda Civil de Cabo Frio recupera objetos furtados de veículo no Braga

Na manhã deste domingo (9), a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio do Grupamento de Trânsito, recebeu a informação de que dois homens haviam furtado itens de dentro de um veículo estacionado.

Os suspeitos foram localizados no bairro Braga. Diante da situação, o Grupamento de Trânsito acionou a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que prestou apoio na abordagem e na condução dos homens.Com os suspeitos foram encontrados diversos itens furtados de dentro do veículo, como perfumes, carteira, cabo de carregador, caixa de som portátil e a frente do rádio automotivo. Todos os objetos foram recuperados.

O proprietário do veículo, que estava trabalhando na região como staff de uma corrida, foi identificado e informado sobre a recuperação dos pertences.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.